Spray al peperoncino sul bus, sette intossicati

(ANSA) - GENOVA, 01 NOV - Sette persone sono rimaste intossicate la scorsa notte dopo che un passeggero ha usato una bomboletta di spray al peperoncino a bordo del bus della linea 1, all'altezza di via Menotti a Sestri Ponente. Sul posto sono intervenute le ambulanze inviate dalla centrale operativa del 118. I passeggeri sono stati portati all'ospedale San Martino per le cure. Sulla vicenda indagano i carabinieri per capire se si sia trattato di un tentativo di rapina o di uno scherzo di Halloween. (ANSA).