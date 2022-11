Notte Halloween: a Genova superlavoro di 118 e forze dell'ordine

(ANSA) - GENOVA, 01 NOV - Malori per abusi di alcol e droghe, aggressioni, incidenti stradali. La notte di Halloween a Genova è stata complicata per il personale sanitario e delle forze dell'ordine. Diversi interventi di 118 e pubbliche assistenze per intossicazioni, molte delle quali da sostanze alcoliche.

Soprattutto giovani e giovanissimi hanno esagerato con i drink e hanno terminato la loro folle notte di Halloween al pronto soccorso. A mezzanotte in via San Benedetto anche il soccorso di un 30enne andato in overdose da stupefacenti.

Non sono mancate aggressioni in strada e nei locali. Una in una discoteca in via D'Annunzio, nel centro cittadino, ad avere la peggio un uomo. Altre due a Sampierdarena. Alle 3 del mattino una persona è stata aggredita in via Cantore, alle 7 altra aggressione, ai danni di una donna, in via Di Francia.

Poi numerosi incidenti stradali. L'ultimo questa mattina intorno alle 6.30 in via Napoli, a Oregina: un ragazzo di 21 anni alla guida di uno scooter si è scontrato con un bus di Amt che viaggiava in senso opposto. Per giovane alla guida dello scooter un codice giallo, illeso l'amico che viaggiava con lui. Altri due incidenti intorno all'alba, in via Corridoni ad Albaro, coinvolta una ragazza di 25 anni (codice giallo). Altro ferito in via Borzoli, in Valpolcevera, all'altezza della piscina del Lago Figoi. Un altro incidente è avvenuto poco prima di mezzanotte in piazza Vittorio Veneto a Sampierdarena. Tre persone che si trovavano a bordo di un autobus, un uomo di 66 anni, e due donne di 19 e 39 anni, sono rimaste ferite in modo serio cadendo a terra, forse per una brusca frenata. (ANSA).