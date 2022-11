Murta torna a essere la capitale della zucca

(ANSA) - MURTA, 01 NOV - Tutto pronto a Murta per la tradizionale mostra "Dall'A …alla ZUCCA" giunta alla 36/a edizione. Tema di quest'anno è "La Zucca e le Arti", un viaggio tra cinema, fumetti e letteratura". Nei weekend del 5 e 6 e del 12 e 13 novembre, in occasione delle celebrazioni per la festa di San Martino, torna l'esposizione, patrocinata dal Comune di Genova ed organizzata in collaborazione con l'assessorato al Commercio, artigianato, Pro Loco e tradizioni cittadine ed il Municipio V Valpolcevera. Sarà inaugurata sabato 5 novembre alle 10.30 e visitabile sino alle 18, nei giorni successivi l'orario di apertura sarà 10-18. Come consueto il ricavato sarà devoluto in beneficenza. "La mostra della Zucca di Murta è uno dei massimi esempi di valorizzazione delle tradizioni e del patrimonio agricolo e enogastronomico del nostro territorio - afferma Paola Bordilli, assessore al commercio, artigianato, Pro Loco e tradizioni cittadine -. È un evento importante per l'identità e la comunità della Val Polcevera che negli anni ha stretto sempre più un forte legame con tutta la città". Domenica 6 alle 18 saranno premiate la zucca più lunga e la zucca più grossa; mentre alla stessa ora di domenica 13 verranno assegnati i riconoscimenti alla zucca più strana e a quella più bella (determinate in base alle votazioni dei visitatori), ai lavori scolastici e alle migliori vetrine dei negozi della Valpolcevera allestite con le cucurbitacee. "Quest'anno la zucca ci accompagna in un viaggio attraverso le arti: dalla pittura alla letteratura, dal cinema ai fumetti", spiega il comitato organizzatore della mostra. (ANSA).