Maxi rissa in maschera tra ragazzi, 5 arresti anche 2 donne

(ANSA) - ROMA, 01 NOV - Maxi rissa tra due gruppi di giovani in maschera per Halloween. E' avvenuta nel quartiere di Sampierdarena, in piazza Montano, a Genova questa mattina alle 9. Le volanti della polizia hanno arrestato per rissa cinque persone, tre ragazzi e due ragazze, tra i 20 e i 25 anni. A uno di loro è stato contestato anche il porto abusivo di armi perché aveva un tirapugni. Un ragazzo è rimasto ferito ed è stato ricoverato con una prognosi di 20 giorni. Ferito in modo lieve anche un agente mentre cercava di separare i due gruppi. I poliziotti sono intervenuti dopo le telefonate di alcuni residenti che hanno segnalato una rissa tra una ventina di persone in maschera. Quando le volanti sono arrivate la maggior parte dei ragazzi erano già scappati. Indagini sono in corso per capire le cause della lite. (ANSA).