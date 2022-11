Esplosione appartamento: operati due dei cinque ustionati

(ANSA) - GENOVA, 01 NOV - Sono stati operati due dei cinque ragazzi rimasti gravemente ustionati nell'esplosione che ieri pomeriggio ha distrutto l'appartamento a Molini di Triora dove si erano riuniti per festeggiare la notte di Halloween. I cinque sono ricoverati al Centro grandi ustionati dell'ospedale Villa Scassi di Genova. Ad essere sottoposti a intervento chirurgico sono stati un ragazzo e una ragazza, quelli arrivati per primi all'ospedale genovese. Tutti gli altri sono stati medicati.

"Stanno rispondendo bene alle cure - spiega Giuseppe Perniciaro, direttore del Centro - le prossime 48 ore saranno decisive per capire come potrà evolvere il quadro clinico dei ragazzi. Tutti restano in prognosi riservata e in coma farmacologico, sono intubati e ricoverati tre nella terapia intensiva del Centro grandi ustionati e due in quella di rianimazione dell'ospedale".

Hanno subito ustioni di secondo e terzo grado, alcuni sul 30 per cento del corpo, altri sul 60.

Al Villa Scassi sono ricoverati tre ragazzi e due ragazza: un loro amico è invece in cura, in condizioni meno gravi, all'ospedale Borea di Sanremo. Tutti hanno un'età compresa tra i 17 e i 20 anni.

L'esplosione è avvenuta nel vano cucina - soggiorno al piano terra di una palazzina con tre abitazioni, in via Marco Polo.

L'alloggio dove è avvenuto l'incidente è di proprietà dei genitori di una delle due ragazze. A dare l'allarme e primo ad intervenire è stato un inquilino che abita al piano superiore. A causarlo una fuga di gas ma non è chiaro ancora se causata da una perdita nella condotta comunale e da una bombola difettosa.

L'appartamento è stato posto sotto sequestro e domani ci sarà un sopralluogo dei vigili del fuoco che cercheranno di individuare le cause che hanno innescato l'esplosione. (ANSA).