In casa con un chilo di cocaina e pistola, arrestato

(ANSA) - GENOVA, 31 OTT - Tre persone arrestate, oltre un chilo di cocaina e una pistola calibro 7,65 con matricola abrasa sequestrate. È il bilancio dei controlli dei carabinieri del comando provinciale di Genova negli ultimi giorni. In particolare i militari hanno arrestato a Sampierdarena un uomo di 55 anni di Genova trovato con 100 grammi di cocaina. Nel corso della perquisizione in casa è stato trovato un altro chilo della stessa sostanza, una pistola calibro 7,65 con matricola abrasa, munizioni di vari calibri, 130 grammi di sostanza da taglio, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento, e quasi 20 mila euro in contanti.

A Rivarolo è stato fermato e arrestato un napoletano di 70 anni trovato con 30 grammi di cocaina e 230 euro in contanti. In casa sono stati trovati altri 50 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Infine è stato arrestato un senegalese di 25 anni sorpreso a cedere per 50 euro dosi di eroina e crack in piazza della Commenda. Allo straniero sono stati sequestrati anche 200 euro in contanti ritenuti provento dello spaccio. (ANSA).