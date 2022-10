Esplosione in appartamento per fuga di gas, cinque feriti

(ANSA) - MOLINI DI TRIORA, 31 OTT - E' di cinque feriti il bilancio di un'esplosione per una fuga di gas da una bombola avvenuta in un edificio di via Marconi, a Molini di Triora, in alta Valle Argentina, nell'entroterra di Taggia. Ancora in fase di accertamento le cause dell'accaduto. I feriti, che vivono tutti nella stessa abitazione hanno riportato ustioni. Quattro sono stati trasportati a Genova al centro grandi ustioni dell'ospedale Villa Scassi, uno è stato ricoverato all'ospedale di Sanremo Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con il personale sanitario del 118. Sono interevenuti due elicotteri per il trasporto dei feriti. (ANSA).