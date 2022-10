Covid: Liguria, 263 sanitari no vax riammessi, boom di ricoveri

(ANSA) - GENOVA, 31 OTT - Con le nuove disposizioni del Governo in merito al Covid sono 263 i lavoratori non vaccinati del personale sanitario e amministrativo di Asl e ospedali che verranno reintegrati. Lo rende noto la Regione Liguria che nel bollettino sul report dei contagi segnala un incremento degli ospedalizzati. I ricoverati sono 265 (6 in terapia intensiva, erano 7 ieri), ben 14 in più rispetto al giorno precedente. I nuovi positivi sono 172, emersi da 1888 tamponi, 380 molecolari e 1508 test antigenici. Il tasso di positività scende per la prima volta dopo tante settimane sotto 10: è al 9,11%. I nuovi positivi sono 85 nell'area di Genova, 35 nel Savonese, 34 nello Spezzino, 10 nel Tigullio e 8 nell'Imperiese. I guariti sono 385. I positivi sono 11959, 214 in meno. In isolamento domiciliare ci sono 7180 persone, 281 in meno. C'è stato un decesso: un uomo di 79 anni a Sanremo. I morti da inizio pandemia sono 5623. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 720 dosi di vaccino.

Intanto il presidente Giovanni Toti e l'assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola commentano positivamente la scelta del ministro della Salute Orazio Schillaci di prorogare l'uso della mascherina negli ospedali e nelle rsa. "Giusto - dicono - prorogare l'obbligo di utilizzo delle mascherine negli ospedali e nelle rsa, tutelando i pazienti più fragili. La popolazione deve essere consapevole che le persone ricoverate negli ospedali o le persone fragili nelle Residenze Sanitarie devono essere protette indipendentemente dal Covid con lo stesso principio che si adotta nelle sale operatorie in cui i sanitari adottano la mascherina al fine di evitare la contaminazione del campo chirurgico". (ANSA).