Coppia turisti rapinata da un commando davanti hotel Sanremo

Una coppia di turisti francesi, lei 58 anni e lui 51, è stata rapinata da un commando di 3-4 persone, nel primo pomeriggio, sulla scalinata dell'hotel Des Anglais sopra la passeggiata Imperatrice, a Sanremo. A quanto si apprende, i due non avevano ancora effettuato il check-in e stavano entrando, quando i banditi hanno spruzzato del gas urticante. A quel punto hanno sottratto loro due borsoni e sono fuggiti. Secondo quanto appreso, pare che siano comparse anche armi, molto probabilmente di quelle usate nei giochi di guerra.

La vicenda è ancora in corso di ricostruzione da parte dei carabinieri, che hanno già acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza dell'albergo. I borsoni conterrebbero solo abbigliamento, ma i due turisti sono stati a lungo ascoltati in caserma dai militari.

Sarebbero almeno due le auto assaltate dal commando di almeno cinque persone, che nel pomeriggio ha agito fuori dall'hotel Des Anglais di Sanremo, in circostanze ancora in fase di accertamento. Gli episodi nel primo pomeriggio. I banditi sono arrivati con tre auto e avevano il volto coperto da passamontagna. Al momento, però, ci sarebbe solo la denuncia della coppia francese rapinata. Stando alla ricostruzione dell'accaduto, il commando, arrivato nel parcheggio del Des Anglais avrebbe avvicinato la coppia spruzzando della sostanza urticante da un fucile tipo paintball. A quanto si apprende, non ci sarebbe stato solo quel colpo, il commando avrebbe assaltato anche un'altra auto nel parcheggio dell'albergo.