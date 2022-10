Barriere antirumore: Aspi, pronti 25 mln, fine lavori marzo 2023

(ANSA) - GENOVA, 31 OTT - Aspi ha stanziato 25 milioni per le barriere antirumore. I lavori termineranno entro marzo del 2023.

I lavori riguarderanno in particolare la A7, la Genova - Milano e la A10, la Genova -Savona. "Siamo pronti a investire 25 milioni per le tratte critiche dell'autostrada A7 e A10. Nello specifico, dalla seconda metà di novembre verranno avviati i lavori di riqualifica delle barriere in A10. Entro la fine del 2022 continueranno i lavori di riqualifica in A7 con il ripristino della galleria fonica di Bolzaneto e nel primo trimestre del 2023 toccherà invece alle altre aree comprese tra la A7 e i due allacciamenti con A10 e A12". Lo ha annunciato Autostrade per l'Italia proprio mentre l'assessore comunale ai Trasporti Matteo Campora incontrava i Comitati per le barriere antirumore.

"Lo sviluppo dei progetti di sostituzione delle barriere integrate richiede l'esecuzione di approfondimenti sulle infrastrutture di tipo sia diagnostico sia ingegneristico - ha spiegato Aspi -, che comportano un notevole impegno in termini temporali per il completamento delle attività di indagine e progettazione".

A rallentare l'opera, attesa ormai da tre anni dai cittadini genovesi che hanno le abitazioni nei pressi del tracciato autostradale, il fatto che per le nuove norme tecniche i pannelli fonoassorbenti non potranno essere solo sostituiti "ma è prevista la demolizione e ricostruzione delle parti d'opera a supporto del sistema stesso". (ANSA).