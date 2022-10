A Chiavari sei mesi di bus gratis per anziani

(ANSA) - CHIAVARI, 31 OTT - Da oggi i cittadini chiavaresi over 65 potranno richiedere la "Carta Blu - CityPass", ovvero la tessera che consente di ottenere 6 abbonamenti mensili gratuiti, nei mesi scelti dall'interessato nell'arco dell'anno solare 2023, per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico, urbani ed extraurbani, di AMT. "Abbiamo confermato un'agevolazione per i cittadini chiavaresi ultrasessantacinquenni che risulta ancora più significativa in questo duro periodo di rincari diffusi e aumento del costo della vita - spiega il vicesindaco e assessore ai servizi sociali Michela Canepa -. È anche un modo per tutelare la loro indipendenza e sostenerli concretamente, incentivando allo stesso tempo l'utilizzo dei mezzi pubblici".

Il modulo può essere scaricato dal sito www.comune.chiavari.ge.it oppure ritirato presso l'Ufficio Front Office del Comune di Chiavari sino al 2 dicembre 2022. I requisiti necessari sono l'età anagrafica, necessariamente superiore ai 65 anni, la titolarità di ISEE ordinario fino ad un massimo di 9.500 € e la residenza nel Comune di Chiavari.

(ANSA).