In auto contro il muro di una casa, grave trentenne

(ANSA) - GENOVA, 30 OTT - Schianto nella notte sulla strada statale 45 a Isola di Rovegno. L'auto di un trentenne, una utilitaria, è andata a sbattere contro il muro di una casa.

L'incidente è avvenuto all'ingresso del borgo alle 2.30.

L'automobilista è rimasto intrappolato tra le lamiere. I vigili del fuoco hanno dovuto tagliare le lamiere dell'abitacolo con l'attrezzatura elettroidraulica, per poter liberare il guidatore che ha riportato ferite e frattute in varie parti del corpo. Una volta liberato, il ferito, che era semicosciente, è stato affidato alle cure del personale del 118. L'uomo, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato in elicottero all'ospedale San Martino di Genova in gravissime condizioni.

