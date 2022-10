Covid: in Liguria continua il calo dei positivi

(ANSA) - GENOVA, 30 OTT - Sono 446 i nuovi positivi al covid in Liguria. I guariti sono 884. I positivi sono 12173, 438 in meno. I nuovi casi sono emersi da 3641 tamponi, 642 molecolari e 2999 test antigenici. Il tasso di positività è al 12,2%. I nuovi positivi sono 190 nell'area di Genova, 80 nello Spezzino, 64 nell'Imperiese, 60 nel Savonese, 52 nel Tigullio. Gli ospedalizzati sono 251 (7 sono in terapia intensiva, erano 8), uno in meno. Tra i 251 due sono in età pediatrica ricoverati al Gaslini. Non ci sono stati decessi. I morti da inizio pandemia sono 5622. In isolamento domiciliare ci sono 7461 persone, 731 in meno. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 105 dosi di vaccino.

I numeri del covid sono in calo rispetto ai giorni precedenti, ma sono ancora alti rispetto a quelli del 30 settembre. I positivi erano 10805, gli ospedalizzati 134, i morti 5576 e in isolamento domiciliare c'erano 6694 persone (ANSA).