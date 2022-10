Scritte fasciste Spezia: identificato uno degli autori

(ANSA) - LA SPEZIA, 29 OTT - È stato identificato uno dei due giovani che ieri hanno imbrattato alcuni muri del centro della Spezia con frasi di ispirazione fascista e riferite al centenario della marcia su Roma. Si tratta di un giovane del 1994, già noto per gravitare negli ambienti dell'estrema destra della Spezia. La polizia locale sta portando avanti le indagini anche grazie alle immagini della videosorveglianza. Tutte le scritte sono state fatte in zone monitorate da telecamera.

I due giovani, incappucciati, che si sono anche ripresi con il cellulare mentre imbrattavano i muri con uno spray nero, saranno denunciati. Il sindaco Pierluigi Peracchini ha rimarcato che verranno denunciati alla Procura della Spezia per apologia di fascismo. Inoltre saranno denunciati per aver imbrattato spazi della città, secondo quanto previsto da una recente delibera di giunta che inasprisce le sanzioni per questo reato: l'importo della multa è stato portato a 500 euro, cui si aggiungono le spese per riportare i muri al loro aspetto originale. Sono in corso le indagini della polizia locale per individuare il secondo giovane. (ANSA).