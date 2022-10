Nuovo varco d'ingresso per ospedale San Martino

(ANSA) - GENOVA, 29 OTT - L'Ospedale San Martino ha un nuovo varco d'ingresso. E' stato infatti riaperto e reso accessibile l'ingresso carrabile di Largo Rosanna Benzi 10. Il nuovo ingresso consentirà un immediato accesso all'Ospedale, andandosi ad aggiungere ai 2 accessi carrabili per auto e moto già esistenti, rispettivamente in via Marsano e in via Mosso.

All'interno del Policlinico sono ad oggi disponibili circa 330 posti auto a pagamento, oltre a circa 110 posti auto gratuiti, riservati a pazienti portatori di handicap, pazienti dializzati, pazienti che svolgono terapie in regime di day hospital e donatori di sangue.

La sosta ed il transito sono gratuiti per i primi 30 minuti, successivamente variano a seconda dell'orario da 1 euro l'ora e non oltre 4,50 euro totali. (ANSA).