Regione stanzia 7,6 mln per istruzione tecnologica

(ANSA) - GENOVA, 29 OTT - La giunta regionale ha stanziato 6 mln di euro per la nuova programmazione dei percorsi di istruzione tecnologica superiore. Risorse che fanno parte del nuovo programma regionale Fse plus 2021-2027. Inoltre sono stati assegnati agli istituti tecnologici superiori Its Academy, 1.653.000 euro appena trasferiti dal ministero dell'istruzione.

"L'istruzione tecnologica superiore - spiegano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l'assessore alla Formazione Marco Scajola - ha il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione di tecnici colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta di lavoro che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie. L'obiettivo è quello di rafforzare, razionalizzare ed ampliare l'offerta di istruzione superiore proposta dai 6 Its sul territorio ligure. Tra le finalità anche quella di assicurare una maggiore stabilità e qualità dell'offerta stessa per sviluppare e valorizzare le competenze tecnologiche del capitale umano, sostenendo il sistema imprese per adeguarsi ai nuovi requisiti tecnologici individuati dal Piano nazionale Impresa 4.0".

"Questo consentirebbe alle persone, ai giovani ma anche adulti, - ha aggiunto l'assessore Marco Scajola - di ottenere competenze altamente qualificate per un mondo in continuo cambiamento, sostenendo e agevolando il passaggio dei giovani dall'istruzione al lavoro attraverso l'acquisizione di esperienze concrete". (ANSA).