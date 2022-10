Ministro Zangrillo allo stadio, 'Pa deve diventare squadra'

(ANSA) - GENOVA, 29 OTT - "Sono venuto a vedere una squadra per imparare a capire come si fa a essere squadra, perché è quello che serve alla pubblica amministrazione, essere una grande squadra con obiettivi chiari e con la capacità di lavorare insieme". Così il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, intervistato da Telenord all'ingresso del Luigi Ferraris, dove è andato ad assistere alla partita Genoa-Brescia.

Il neo ministro della Pubblica Amministrazione ha parlato anche di smart working. "E' un accordo tra datore di lavoro e lavoratore, quindi alla base dev'esserci questo accordo. È una grande opportunità, prima della pandemia i lavoratori in smart working erano 500 mila, dopo la pandemia sono arrivati a essere 5 milioni. Si tratta di una nuova modalità che dobbiamo saper gestire al meglio".

"Possiamo dare l'opportunità ai nostri dipendenti di poter svolgere il loro lavoro in modo diverso da quello tradizionale, ma è evidente che deve cambiare lo spirito di organizzazione - ha poi concluso il ministro Zangrillo - Si passa da una logica di controllo a una logica di risultati, con il conseguente controllo sui risultati stessi. La modalità è quindi impostata sulla fiducia, su un rapporto fiduciario tra datore di lavoro e dipendente". (ANSA).