Mala movida, questore chiude locale ad Alassio

(ANSA) - ALASSIO, 29 OTT - Nell'ottica del contrasto alla mala movida, il Questore di Savona ha disposto da tempo l'intensificazione dei controlli nei locali pubblici della Provincia, con particolare attenzione per bar, discoteche e altri luoghi di aggregazione. Ciò ha portato alla sospensione della licenza per un locale del centro di Alassio con conseguente chiusura di sette giorni. La decisione è stata presa a seguito di numerosi interventi delle forze dell'ordine per risse, liti, disturbo della quiete pubblica, somministrazione di alcolici a minori. Sono state inoltre determinanti le valutazioni su un episodio in cui un giovane ha subito lesioni gravi per un'aggressione e il caso di una persona indicata come dipendente del locale che aveva molestato a parole e poi fisicamente alcune ragazze. In tutte le occasioni, sottolinea la questura, "il titolare non si è dimostrato sufficientemente collaborativo e comunque rispettoso delle norme comportamentali previste per la gestione di un pubblico esercizio in quanto non ha mai allertato o richiesto l'intervento delle forze dell'ordine (ANSA).