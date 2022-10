Il Brescia agguanta un Genoa in 10 nel recupero

Sfuma nel recupero la quarta vittoria consecutiva tra campionato e Coppa Italia per il Genoa fermato sull1-1 dal Brescia al Ferraris. Rossoblù in vantaggio con Jagiello al 32' del primo tempo ma in dieci dal 35' della ripresa per una ingenuità di Badelj che, già ammonito, commette un brutto fallo a centrocampo e viene espulso per doppia ammonizione e in pieno recupero Cistana trova il gol che regala il pareggio ai lombardi.

Genoa costretto a fare a meno oltre che del portiere titolare Martinez e degli infortunati Pajac, Ilsanker, Sturaro ed Ekuban anche del centrocampista Strootman volato ad Amsterdam per la scomparsa del padre ed omaggiato dai compagni prima del fischio d'inizio assieme a Pajac. Brescia che perde nel riscaldamento Moreo con l'ex Bianchi titolare all'ultimo momento.

Rossoblù protagonisti da subito con Yalcin due volte pericoloso nei primi minuti, clamoroso l'errore da due passi al 5'. Semper attento alla mezz'ora su Bianchi e un minuto dopo il vantaggio dei padroni di casa con Jagiello che sorprende Lezzerini con un rasoterra da fuori area festeggiando innalzando la maglia del compagno Strootman.

Poche emozioni nella ripresa con il Genoa che controlla e il Brescia che cerca il pari senza troppa fortuna. Ma al 35' Badelj interviene fallosamente a centrocampo, secondo giallo e Genoa in dieci. L'assedio finale degli ospiti porta prima ad un grande intervento di Semper su Huard, palla in angolo, quindi sugli sviluppi del corner dopo una prima respinta su Bisoli Cistana infila la sfera nell'angolino.

L'ultima occasione è però del Genoa: Lezzerini non controlla in uscita ma Puscas calcia debolmente e Cistana salva a porta vuota.

Blessin: "Sono incazzato, l'uomore è quello di quando si perde. Sul gol hanno dormito in tre"