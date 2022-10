Covid: Bottazzi, io la mascherina continuo ad usarla

(ANSA) - GENOVA, 29 OTT - "Continuo ad usare la mascherina nei posti affollati o in quelli chiusi come gli aerei". Lo ha detto Maria Elena Bottazzi, la genovese candidata al premio Nobel per la pace, scienziata che ha sviluppato il vaccino anticovid Corbevax, libero da brevetti. Ospite d'onore al Festival della scienza di Genova la scienziata italiana che da anni lavora in Texas ha spiegato la sua scelta. "Se sono in ufficio da sola non la metto ma se ad esempio visito mio padre che è anziano preferisco indossarla. Seguo la mia coscienza per capire quando è opportuno indossarla e quando no", ha detto Bottazzi a proposito del ritorno alla normalità previsto dal Governo.

(ANSA).