Cavalli selvaggi: Aidaa valuta ritiro denuncia per sindaco

(ANSA) - GENOVA, 29 OTT - "Vista l'evoluzione della vicenda dei cavalli dell'Aveto con la loro liberazione in quota stiamo valutando la remissione della denuncia contro il sindaco di Borzonasca e la contemporanea presentazione di un esposto per chiedere comunque indagini in merito alla gestione iniziale del progetto sui cavalli selvaggi e sulle reali intenzioni dello stesso sindaco in merito al trasferimento degli stessi agli allevatori dell'imperiese, progetto non andato in porto grazie all'impegno dei volontari e del mondo animalista tutto". A dichiararlo gli animalisti dell''Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente.

La denuncia era stata presentata per maltrattamenti dopo che sette cavalli selvaggi erano stati rinchiusi in un recinto.

