Aeroporti: due nuove rotte di Ryanair da Genova

(ANSA) - GENOVA, 29 OTT - Parte con due novità la programmazione invernale di Ryanair da e per il Cristoforo Colombo di Genova alle 11 rotte già conosciute da domani tra le destinazioni vi saranno anche Dublino e Cagliari. Per Ryanair si tratta della programmazione più ricca di sempre al "Cristoforo Colombo". Sette le rotte nazionali: Bari, Brindisi, Catania, Lamezia Terme, Napoli, Palermo e la novità Cagliari. Sei quelle internazionali:Bruxelles, Bucarest, Londra Stansted, Manchester, Vienna e Dublino.

Tra novembre 2022 e aprile 2023 saranno circa una sessantina i voli settimanali con un incremento del 50% dell'offerta di sedili sui voli da e per lo scalo ligure rispetto alla scorsa stagione invernale e con tariffe estremamente competitive.

"Ryanair sta investendo in maniera decisa sul nostro aeroporto. La stagione invernale del vettore, solitamente più povera di collegamenti, quest'anno sarà in linea con quella estiva in termini di rotte e porterà addirittura novità importantissime come i nuovi voli da e per Dublino e Cagliari.

Ci sono ampi margini di crescita e molte opportunità che vogliamo condividere con il vettore, anche coinvolgendo le nostre Istituzioni locali" ha dichiarato il presidente dell'aeroporto di Genova Paolo Odone.

"Con 60 voli settimanali e 13 rotte comprese le due nuove destinazioni Dublino e Cagliari offriamo ai cittadini e ai visitatori di Genova una scelta ancora più ampia per fantastiche vacanze invernali alle tariffe aeree più basse d'Europa - ha dichiarato Mauro Bolla, country manager della compagnia irlandese-. Ryanair continua a offrire più traffico, più crescita e tariffe più basse di qualsiasi altra compagnia aerea per l'Italia". (ANSA).