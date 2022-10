Usano bar come deposito per la droga, chiuso per 5 giorni

(ANSA) - GENOVA, 28 OTT - Usavano il bar Caffè del Porto, nel centro storico di Genova, come deposito per la droga. Per questo il questore ha sospeso la licenza per cinque giorni al titolare.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato Prè alcuni clienti usavano il locale per nascondere lo stupefacente.

Nel corso di una perquisizione i poliziotti avevano trovato numerosi grammi di droghe di diverso tipo nascoste in diversi punti del negozio. In particolare sono stati trovati quasi 60 grammi di cannabis, oltre sette grammi di oppiacei e poco più di cinque grammi di cocaina. (ANSA).