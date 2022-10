Scritte fasciste Spezia, una scritta su muro 'Ferita di guerra'

(ANSA) - GENOVA, 28 OTT - Sono state coperte tutte le scritte di stampo fascista apparse durante la notte alla Spezia. Tra l'altro una di queste scritte era stata vergata con lo spray nero proprio sulla cosiddetta 'Ferita di guerra', una zona del centro storico devastata dalle bombe della Seconda Guerra Mondiale. L'area non era stata ricostruita proprio perché fosse memoria di quei tragici eventi.

La Polizia Locale sta lavorando per dare un nome ai volti dei due individui che hanno materialmente vergato le scritte all'1.20 del mattino. Uno dei due veste con jeans neri e una felpa nera con il cappuccio tirato sulla testa mentre l'altro ha jeans chiari, un giubbotto blu e un cappellino nero e giallo.

Entrambi mostrano chiaramente il viso alle telecamere. Quello col cappellino giallo, tra l'altro, riprende il suo compare con il cellulare mentre scrive 'Roma o morte' su un muro in pieno centro storico. (ANSA).