Premio Massa dedicato alla solitudine, proclamati vincitori

(ANSA) - GENOVA, 28 OTT - La prima edizione del premio nazionale letterario artistico Piero Massa, storico sindacalista genovese, dedicata alla solitudine, ha visto in concorso 320 opere per un totale di 250 partecipanti. 25 i finalisti nelle tre sezioni: narrativa, poesia e fotografia. Ad aggiudicarsi il primo posto nella categoria narrativa il livornese Claudio Soldaini con il racconto "Una frittata di carciofi" . Tiziana Monari di Prato si è aggiudicata il premio per la poesia con "Due Mele Rosse" mentre il genovese Maurizio Gialdini ha vinto il premio per la fotografia con "Beata solitudine".

"Sono iniziative come questa che dimostrano l'importanza del rapporto tra le generazioni - ha dichiarato Carmelo Barbagallo, segretario generale nazionale Uil Pensionati - perché così nascono ottimi frutti. Bisogna continuare a sviluppare progetti di questo tipo. Ad esempio, i giovanissimi potrebbero avere un ruolo fondamentale nell'alfabetizzazione digitale delle persone anziane".

Già decisa nel frattempo la seconda edizione che sarà all'insegna dell'umanità e della solidarietà, tematica ampia che tocca ancora temi sociali, civili ed esistenziali cari al sindacato dei pensionati. (ANSA).