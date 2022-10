Premio Airc a scienziata per cura oncologica salva-fertilità

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha consegnato tre riconoscimenti a scienziati e sostenitori dell'AIRC, la fondazione per la ricerca sul cancro, in occasione della cerimonia annuale al Quirinale, a cui hanno partecipato il premier Giorgia Meloni e il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Il Premio "Guido Venosta" è stato assegnato alla scienziata Lucia Del Mastro dell'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino e Università di Genova per aver identificato un efficace trattamento per la terapia medico-oncologica di giovani pazienti affette da tumore mammario e un nuovo metodo di preservazione della fertilità che, entrati nelle linee guida internazionali, hanno apportato un significativo miglioramento in termini di sopravvivenza e di qualità della vita.

Il Premio AIRC "Credere nella Ricerca" è stato attribuito a Flavio Insinna per il suo lungo e generoso impegno. Da oltre quindici anni accosta i contenuti della missione di Fondazione AIRC ai temi più leggeri propri del gioco e dell'intrattenimento, coinvolgendo il grande pubblico al sostegno della ricerca sul cancro. Con autentica partecipazione e con innata sensibilità, ha raccontato le storie di ricercatori, volontari e persone che hanno affrontato la malattia, facendoli diventare protagonisti dei suoi programmi e contribuendo a portare la ricerca scientifica nelle case degli italiani. Fondazione CR Firenze è al fianco di AIRC dal 2016 con l'obiettivo comune di promuovere e sostenere la migliore ricerca oncologica nel nostro Paese. "Grazie a questa esemplare collaborazione è stato possibile mettere a disposizione della comunità scientifica del territorio fiorentino apparecchiature d'avanguardia e sostenere innovativi progetti di ricerca oncologica e borse di studio per giovani ricercatori" si legge nelle motivazioni. (ANSA).