Lavagna implementa servizi raccolta rifiuti anche via app

(ANSA) - LAVAGNA, 28 OTT - Quindici nuove isole ecologiche accessibili con tessera sanitaria e di cui due già installate; cinque nuove campane per la raccolta di olii vegetali esausti; potenziamento della raccolta di abiti dismessi e del verde; una app con cui prenotare i servizi e consultare i calendari della raccolta o del lavaggio strade e un progetto di educazione ambientale rivolto alle scuole cittadine. Sono questi i nuovi servizi che il comune di Lavagna mette in campo per migliorare e potenziare il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. La presentazione questa mattina in municipio con il sindaco Gian Alberto Mangiante, l'assessore ai rifiuti Luca Sanguineti e i responsabili del gestore, le due società Aprica e Docks Lanterna, che un anno fa hanno vinto l'appalto.

"Prosegue l'impegno del Comune di Lavagna per migliorare la qualità della raccolta differenziata e il decoro cittadino, contribuendo nel contempo a diffondere una cultura ambientale - spiega l'assessore Sanguineti - al centro del nostro operato c'è la cura dell'ambiente".

In apertura della conferenza il sindaco Mangiante ha ribadito le perplessità che i comuni del Tigullio hanno manifestato in merito alla proposta della Città Metropolitana di Genova di centralizzare il servizio raccolta e smaltimento di tutto il territorio, affidando, tramite gara, il servizio entro l'anno.

(ANSA).