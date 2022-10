La Spezia, scritte fasciste nel centenario marcia su Roma

(ANSA) - LA SPEZIA, 28 OTT - Una serie di scritte di stampo neofascista sono apparse nottetempo sui muri della Spezia nel giorno del centenario della marcia su Roma. Da questa mattina al centralino della Polizia Locale sono arrivate diverse segnalazioni da parte di cittadini e commercianti dal centro storico della città e non solo. "Spezia è fascista" e "Roma o morte" il tenore dei messaggi vergati con spray nero. Il comando di Viale Amendola ha già avviato le indagini del caso, acquisendo le immagini del circuito di videosorveglianza urbano per risalire agli autori degli sfregi. "Abbiamo di recente emanato una delibera contro questo tipo di vandalismo, si rischiano 500 euro di multa e il Daspo urbano - fa sapere Giulio Guerri, assessore alla sicurezza e al decoro -. La collaborazione da parte dei cittadini è preziosa, non esitino a contattarci se dovessero trovarne altre. Intanto stiamo già provvedendo alla loro rimozione".

"In queste ore diverse zone della Città sono state imbrattate con scritte vergognose che inneggiano alla ricorrenza dei cento anni della marcia su Roma. L'unità per il decoro cittadino è già intervenuta a rimuovere queste scritte come la Polizia Locale sta già lavorando, grazie all'ausilio della videosorveglianza, per individuare i responsabili. L'Amministrazione esprime massima distanza verso queste scritte vergognose e auspica che al più presto i responsabili paghino per i loro gesti. Un ringraziamento all'Assessore Guerri e alla Polizia Locale per essere prontamente intervenuti". così il sindaco della Spezia Peracchini commenta le scritte fasciste comparse durante la notte alla Spezia. "Oggi pomeriggio - continua Peracchini - parteciperò al convegno promosso dall'Istituto Storico di Resistenza della Spezia per ricordare Antonio Silvio Borgatti e Ettore Carozzo, due figure antifasciste della storia del Novecento, in occasione di questa ricorrenza stando dalla parte giusta della storia"

La comparsa sui muri della Spezia di scritte inneggianti al fascismo nel centenario della marcia su Roma "offendono la memoria storica di Spezia e di quello che ha rappresentato la città nella lotta di liberazione, con le sue numerose perdite, non solo per causa diretta del conflitto, ma anche per le deportazioni nei campi di concentramento di cui la nostra città vanta il triste dato di città col maggior numero percentuale di deportati in Italia". Lo scrive in una nota la segreteria provinciale di Rifondazione Comunista. "Oltre a ribadire la più ferma condanna al gesto, chiediamo che anche la maggioranza prenda ufficialmente le distanze da questo atto ignobile, che offende tutti i valori sanciti nella nostra Costituzione antifascista su cui è fondata la nostra Repubblica, ma che l'amministrazione vada oltre le dichiarazioni dell'assessore Guerri sui provvedimenti che verranno presi a tutela del decoro pubblico, pronunciandosi su quanto accaduto e prendendo i conseguenti provvedimenti per individuare i responsabili e procedere con la denuncia di apologia di fascismo. Questo episodio infatti - sottolinea Rifondazione - non è solo una banale ragazzata, è un palese richiamo e la prova lampante che sul territorio esistono gruppi fascisti organizzati. Siamo sicuri che se il sindaco Peracchini sarà efficiente come lo è stato nell'indagare sui responsabili delle scritte sulla sua persona di qualche mese fa, i responsabili saranno individuati nel più breve tempo possibile".

"La denuncia per apologia del fascismo sarà automatica, una volta individuati i responsabili". Così il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini sui social a commento delle scritte fasciste comparse durante la notte sui muri della Spezia. "L'unità 'decoro' è già al lavoro così come la Polizia Locale per individuare i responsabili con l'ausilio delle telecamere".