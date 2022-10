Fattoria hi tech vince premio Smartcup Liguria

Sono "La Fattoria di Pol", "Hodlie" e "Bistems" i vincitori della decima edizione di Smartcup Liguria, il concorso per idee imprenditoriali generate da spin-off universitari e start-up imprenditoriali di Regione Liguria e organizzato da Filse.

L'edizione 2022 ha visto 7 finalisti, selezionati fra i 15 arrivati alla fine del percorso, che ha coinvolto complessivamente 67 idee imprenditoriali, sfidarsi con il metodo dell' 'elevator pitch': nei tre minuti a disposizione, ciascun finalista ha presentato la propria idea di impresa per convincere la giuria e gli investitori che il proprio progetto fosse il migliore.

I vincitori sono stati premiati dall'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti e dal presidente di Filse Lorenzo Cuocolo. Ad aggiudicarsi la categoria "Clean Tech & Energy" e il premio assoluto di SMARTcup Liguria 2022 è stata "La Fattoria di Pol", vincitrice anche della menzione speciale "Climate Change". L'azienda produce energia e recupera gli scarti organici di filiera. Inoltre, in una serra 'aeroponica' per la produzione di basilico ideata da Paolo Gazzotti le piante crescono con le radici libere e vengono nebulizzate da una soluzione nutritiva studiata per fornire il necessario risparmiando il 97% di acqua e il 60% di fertilizzanti.

Nella categoria "ICT" ha vinto "Hodlie", piattaforma finanziaria che, grazie ad algoritmi di intelligenza artificiale, permette agli utenti di fare trading automatico sulle criptovalute. Uno strumento d'investimento gratuito e semplice da utilizzare soprattutto per chi non ha esperienza nel mondo degli investimenti e dei mercati finanziari.

Bistems, vincitore della categoria "Industrial", propone una tecnologia di gassificazione ad ossigeno-vapore che permette la conversione di biomasse legnose residuali, disponibili a basso costo, in un gas di sintesi adatto alla produzione di bio-carburanti ad alto tenore di idrogeno e a bassissima concentrazione di azoto. (ANSA).