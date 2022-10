'E' per uso personale', gli sequestrano 44 kg di marijuana

(ANSA) - CERIANA, 28 OTT - Un carico di 44 chilogrammi di marijuana è stato sequestrato a Ceriana, nell'entroterra di Sanremo, dai carabinieri che hanno arrestato un uomo. L'indagine è partita, dopo che alcuni militari di Ceriana, nel corso di un servizio di pattuglia del territorio, hanno sentito un pungente odore provenire da un giardino privato vicino all'abitazione di un pregiudicato della zona . I carabinieri hanno quindi deciso di interpellare il proprietario del terreno che, forse sorpreso dall'inaspettata visita, ha volontariamente consegnato loro tre grammi di marijuana che ha ammesso di avere con sé per uso personale. L'odore, tuttavia, era troppo forte e da una rapida occhiata in alcuni vecchi contenitori per l'olio e in un sacco di iuta, i carabinieri hanno trovato oltre 44 chili di marijuana che l'uomo ha comunque dichiarato di aver acquistato per solo uso personale. Oggi il gip di Imperia ha convalidato il suo arresto, disponendo l'obbligo di firma. (ANSA).