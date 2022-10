Tar: "Povera e fragile, niente multa per abusi urbanistici"

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Reddito insufficiente e condizioni di salute precarie: per questo il Tar della Liguria ha accolto la richiesta di una donna in difficoltà finanziarie e fragile e ha sospeso l'ingiunzione di pagamento di 1000 euro emessa nei suoi confronti da un Comune dell'entroterra di Genova per violazioni urbanistiche. "La somma di cui è chiesto il versamento è oggettivamente esigua, ma le certificazioni reddituali sulla situazione dell'interessata e le sue documentate condizioni di salute inducono a ritenere che il danno causato dall'atto impugnato sia comunque grave - spiega il Tar nell'ordinanza - Oltre a ciò l'interessata ha formulato la domanda per la sospensione dell'esecuzione indicata che va accolta, attesa la necessità che l'amministrazione meglio dettagli la natura e l'entità delle violazioni". Il Tar ha inoltre rinviato la causa all'udienza fissata l'11 ottobre 2023, per dare modo alle parti di chiarire e risolvere il caso. (ANSA).