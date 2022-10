Riparazioni navali: Bucci, no spostamento finché io sindaco

(ANSA) - GENOVA, 27 OTT - "Nei cinque anni in cui io sarò sindaco sono certo che non ci sarà alcun spostamento delle riparazioni navali". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci a margine di una conferenza stampa sul premio Paganini e nel giorno della manifestazione dei lavoratori delle riparazioni navali contro le ipotesi di dislocamento alimentate da indiscrezioni di stampa.

Bucci ha rassicurato sul tema: "Fino a quando ci sarò io sindaco non cambierà assolutamente nulla", ha ribadito confermando quanto affermato oggi anche dal presidente dell'Autorità portuale Paolo Emilio Signorini davanti ai lavoratori. Il sindaco non esclude però una risistemazione della viabilità a monte delle riparazioni navali, tra il porto antico e il futuro Waterfront Levante, altro aspetto che preoccupa i sindacati. "Certo che sarà possibile una comunicazione tra due parti della città che altrimenti resterebbero isolate, ma ci saranno delle soluzioni tecniche che non avranno alcuna ricaduta sull'operatività delle riparazioni navali che continueranno a lavorare come fanno oggi e come faranno nei cinque anni io sarò sindaco" ha concluso. (ANSA).