Premio Paganini: Accardo presidente di giuria 57/a edizione

(ANSA) - GENOVA, 27 OTT - La 57/a edizione del concorso internazionale di violino Premio Paganini, che coincide con l'anniversario per i 240 anni dalla nascita di violinista ha come presidente di giuria Salvatore Accardo che questo premio ha vinto all'esordio della sua carriera. "In questa sala, nel 1958 - ha ricordato emozionato- ho ricevuto il Premio Paganini; là in un angolo c'era mia mamma che piangeva calde lacrime; e poi ancora qui pochi anni fa ho ricevuto la cittadinanza onoraria dal Comune di Genova. Insomma sono affezionato a questa città e a Paganini al quale devo la mia carriera". Nel prossimo febbraio sarà resa nota la composizione della Giuria.

Per il sindaco Marco Bucci e il governatore Giovanni Toti, il Premio Paganini e la figura del violinista sono strumenti per rilanciare Genova sul piano culturale. Concetto fatto proprio anche dal sovrintendente del Teatro Carlo Felice Claudio Orazi che ha assicurato la piena collaborazione del teatro genovese.

Il presidente del Premio Giovanni Capobianco ha ricordato quanto già realizzato nei mesi scorsi (il sito, aperto ufficialmente oggi, il nuovo logo, i concerti) e ha annunciato che il 3 novembre all'Ambasciata italiana di Parigi verrà presentato il concorso e nell'occasione si esibirà l'ultimo vincitore, Giuseppe Gibboni.

Il Premio si svolgerà dal 17 al 27 ottobre 2023. Potranno accedere non più di 30 concorrenti che saranno scelti attraverso le preselezioni fissate tra marzo e maggio in sei sedi: Genova, New York, Praga, Tokyo, Giangzhou, Buenos Aires.

Il direttore artistico del Premio, Nazareno Carusi, ha sottolineato l'unica novità importante del programma relativo alle finali che saranno articolate in due fasi: nella prima i sei finalisti dovranno concertare ed eseguire senza direttore un concerto di Mozart; tre di loro passeranno alla fase ultima in cui dovranno cimentarsi con un Concerto di Paganini e uno scelto fra il repertorio ottocentesco.

L'anniversario dei 240 anni dalla nascità di Paganini è l'occasione per conferiti i titoli di "Ambassadors di Paganini". Sono Aimone di Savoia-Aosta, Sylvain Bellenger, Jos Bendionelli Negrone, Giacomo Cattaneo Adorno, Enrico De Barbieri, Caterina Fasolini, Yasunori Gunij, Gianni Letta, Giovanni Malagò, Niccolò Paganini (pronipote del grande musicista), Maria Cristina Piaggio, Ermindo Polidori Luciani, Nuria Sanz Gallego. (ANSA).