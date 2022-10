Incidente stradale a Ventimiglia, morto imprenditore cinese

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 27 OTT - Un imprenditore cinese di 50 anni, titolare di attività a Camporosso, Vallecrosia e Bevera, è morto in un incidente avvenuto ieri sera sul cavalcavia di Roverino a Ventimiglia. L'uomo sedeva sul sedile posteriore di una vettura Mercedes che si è scontrata frontalmente con una Fiat 500 con alla guida una diciottenne di Ventimiglia, Sofia P., che è stata trasportata all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in elicottero in gravi condizioni.

Al volante del Mercedes c'era un uomo di 53 anni e al suo fianco la moglie di 49 anni. Entrambi se la sono cavata con ferite meno gravi.

La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio dei carabinieri della locale compagnia. La Mercedes viaggiava verso il centro di Ventimiglia in senso contrario. Il traffico sul cavalcavia è rimasto a lungo interrotto per consentire le operazioni di soccorso da parte dei vigili del fuoco e del personale sanitario. (ANSA).