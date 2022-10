Covid: in Liguria 817 nuovi casi, ma positivi in calo

(ANSA) - GENOVA, 27 OTT - Sono 817 i nuovi casi covid in Liguria. I guariti sono 973. I positivi sono 13112, 157 in meno.

I nuovi positivi sono emersi da 5631 tamponi, 1017 molecolari e 4614 test antigenici. Il tasso di positività è del 14,5%, mentre a livello nazionale è al 15,4%. I nuovi casi sono 385 nell'area di genova, 132 nello Spezzino, 116 nel Savonese, 100 nell'Imperiese, 83 nel Tigullio e 1 non è residente in Regione.

Gli ospedalizzati sono 250 (8 in terapia intensiva, erano 10), 2 in più. C'è stato un decesso, un uomo di 84 anni all'ospedale Villa Scassi. I morti da inizio pandemia sono 5619. In isolamento domiciliare ci sono 8613 persone, 80 in meno. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 2056 dosi di vaccino.

