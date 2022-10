Consiglio Liguria: Medusei, piani sanità e rifiuti entro il 2022

(ANSA) - GENOVA, 27 OTT - Far sì che la Regione Liguria si doti di un nuovo piano socio sanitario e di un nuovo piano di gestione dei rifiuti entro la fine del 2022. E' l'obiettivo indicato dal presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei durante l'illustrazione del bilancio delle attività dell'assemblea legislativa ligure nel secondo anno della XI legislatura. "Ci sono nuove e importanti scommesse su cui il Consiglio e prima ancora le commissioni regionali saranno chiamate a misurarsi prima della sessione di bilancio di fine anno: il piano sociosanitario e il disegno di legge sulla gestione integrata dei rifiuti. Sono due interventi strategici per la Liguria attesi da tempo e che avranno importanti ricadute sui cittadini. Il contributo dei consiglieri regionali sarà prezioso per integrare e se possibile migliorare i provvedimenti emanati dalla Giunta".

Sono state 51 le sedute dell'assemblea legislativa ligure e 165 le sedute delle commissioni regionali svolte nell'ultimo anno, hanno portato a rispondere e votare 439 tra interrogazioni e interpellanze, 203 tra ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, con l'approvazione di 22 nuove leggi.

Nell'ultima seduta il Consiglio regionale della Liguria ha introdotto la possibilità che i farmaci ospedalieri, ad esempio quelli per i diabetici, vengano distribuiti anche dalle farmacie del territorio previa prenotazione. Il 2022 è stato l'anno del ritorno del pubblico nell'aula del Consiglio e della ripartenza dei viaggi-studio per le scuole organizzati dall'Assemblea dopo lo stop imposto dalla pandemia covid. Sono inoltre proseguiti i lavori della prima commissione Antimafia istituita dall'ente.

L'assemblea sta lavorando per introdurre un sistema misto di voto in presenza e a distanza per le donne in stato di gravidanza o per giustificati motivi di salute, inoltre sulla scia di una proposta della consigliera Selena Candia (Lista Sansa) è in corso di valutazione la possibilità di introdurre un locale fasciatoio, una ludoteca o un asilo nella zona dei Giardini Baltimora dove oltre alla Regione Liguria operano numerose altre aziende. (ANSA).