Vola da parapetto dopo incidente, salvata dalle piante

Una donna di 60 anni alla guida di uno scooter è volata oltre il parapetto di una strada precipitando su una pista ciclabile ma è stata salvata da alcune piante che hanno attutito la caduta. La donna è rimasta ferita in modo grave ed è ricoverata in codice rosso. E' precipitata dopo uno scontro con una Fiat 500 condotta d un uomo di 85 che ha perso il controllo del mezzo per un malore a Bussana, frazione di Sanremo.

La donna è stata scaraventata oltre il parapetto ma si è salvata grazie ad alcune piante che hanno attutito la caduta.

Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118, con i vigili del fuoco e l'elicottero Grifo, che ha calato il personale medico sul posto.

E' stata quindi trasbordata in elicottero al Santa Corono di Pietra Ligure dove i medici le hanno riscontrato fratture e altri traumi. (ANSA).