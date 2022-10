Scippano anziano, arrestati tre minori stranieri

Tre minorenni stranieri non accompagnati sono stati arrestati dalla polizia dopo lo scippo a un anziano di 90 anni a Chiavari (Genova). I tre (di 15, 16 e 17 anni) sono stati rintracciati subito dopo il colpo grazie anche alla descrizione della vittima. Gli agenti del commissariato di Chiavari hanno attivato immediatamente le ricerche e, anche grazie al supporto delle telecamere di videosorveglianza del Comune di Chiavari visionate in tempo reale, hanno bloccato i tre giovani mentre cercavano di scappare prendendo un treno.

Nel corso dell'inseguimento i ragazzini hanno abbandonato il borsello dell'anziano e una volta fermati hanno anche provato a fare resistenza. Uno dei tre è stato riconosciuto come autore di un altro scippo a una badante che stava spingendo la carrozzina della sua anziana assistita. Il ragazzino è stato riconosciuto dalla maglia di una squadra di calcio inglese con il nome di un famoso giocatore.

Durante la perquisizione personale sono stati rinvenuti anche alcuni documenti rubati che risultavano provento di furto, per i quali uno dei tre è stato segnalato anche per ricettazione.

(ANSA).