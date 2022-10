Portofino, simulata avaria nave per esercitazione ambientale

(ANSA) - PORTOFINO, 26 OTT - Esercitazione antinquinamento a Portofino. La Capitaneria di Porto ha simulato un'avaria a una nave da crociera alla fonda nell'Area Marina Protetta di Portofino con sversamento di prodotti lubrificanti.

L'esercitazione si inserisce nel protocollo d'intesa firmato tra Guardia Costiera e comuni di Portofino, Santa Margherita Ligure, Rapallo e Area Marina Protetta di Portofino, per il pronto intervento a difesa del Golfo Marconi (golfo del Tigullio). La centrale operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure, che ha coordinato l'intera esercitazione, ha testato anche l'efficacia di alcune decine di metri di barriere galleggianti antinquinamento messe a disposizione dai soggetti firmatari del protocollo d'intesa.

«L'esercitazione antinquinamento di oggi è stata di fondamentale importanza perché ha consentito di testare sia i processi sia i dispositivi che sono necessari in caso di emergenza reale e di incrementare la familiarizzazione e la sinergia tra le Autorità che concorrono a vario titolo per la tutela dell'ecosistema marino» ha commentato il Comamdante del Circomare di Santa Margherita Ligure Camilla Sartori (ANSA).