Ponte Genova: legali Castellucci, istanze legittime

(ANSA) - GENOVA, 26 OTT - "Avevamo il dovere di evidenziare la violazione delle regole del giusto processo e la limitazione nell'accesso ai documenti perché fortemente convinti della legittimità delle nostre istanze. Si tratta insomma di motivazioni tutte profondamente fondate nel merito. Non si può ricercare la verità senza una parità effettiva tra accusa e difesa e per questo confidiamo che la Corte, in corso di dibattimento, vorrà ristabilirla". È quanto dichiarano al termine dell'udienza Giovanni Paolo Accinni e Guido Carlo Alleva, legali dell'ingegnere Giovanni Castellucci. (ANSA).