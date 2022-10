Oneglia capitale dell'olio con 23esima edizione Olioliva

(ANSA) - IMPERIA, 26 OTT - Si svolgerà dal 4 al 6 novembre la 23/ma edizione di Olioliva, la fiera dell'agroalimentare in programma lungo le vie e le piazze del centro storico di Oneglia a Imperia. La fiera è dedicata all'olio nuovo con un percorso del gusto che intende valorizzare le eccellenze gastronomiche del territorio.

"Siamo riusciti a consolidare questo grande evento con una accezione ormai di dimensione nazionale e internazionale, vetrina delle eccellenze dell' agroalimentare ligure, ma anche momento di confronto internazionale, con food blogger e buyer che vengono da diversi Paesi europei e uno pure dagli Stati Uniti" ha spiegato il presidente della Camera di Commercio 'Riviere di Liguria' Enrico Lupi.

I tre giorni di manifestazione prevedono show cooking con la guida di chef stellati ma ampio spazio sarà dedicato alla pesca e alla sua valorizzazione anche in chiave turistica. Ospite d'onore dell'edizione 2022 sarà la provincia di Cuneo.

"E' una delle kermesse più importanti dell'agroalimentare in Liguria - ha dichiarato il vice presidente della regione Liguria, Alessandro Piana - perché si celebra sua maestà l'olio nuovo, l'olio extravergine di oliva, la taggiasca e tutti i prodotti derivati, ma soprattutto gli abbinamenti che si possono ottenere con questo prodotto".

Tra gli eventi previsti corsi di assaggio, laboratori tematici, gli abbinamenti tra il pesce del Mar Ligure e l'olio extravergine della Riviera, la scuola di nodi e di biologia marina, mostre e animazione. Tornerà anche il salotto letterario, grazie alla collaborazione di librerie e case editrici; quindi: musica, animazione, spettacoli, la maratona dieci chilometri del club Marathon e il tradizionale concorso fotografico del Circolo Castelvecchio.

Il Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri inoltre proporrà "Vola sulle Alpi liscio come l'olio", un'esperienza emozionale del territorio del Parco Naturale delle Alpi Liguri.

