In Liguria 1.600 nuovi casi ogni anno di cancro al seno

(ANSA) - GENOVA, 26 OTT - Ogni anno in Liguria si registrano circa 1.600 nuovi casi di tumore al seno, l'incidenza è in aumento rispetto ai 1.500 casi di dieci anni fa a causa dell'invecchiamento della popolazione, di fattori ormonali e stili di vita a rischio, ma la mortalità è in calo grazie a screening e nuove terapie. "La prevenzione resta un elemento fondamentale perché ancora oggi noi siamo in grado di guarire il 90% dei tumori della mammella se li troviamo in fase precoce", sottolinea il coordinatore del dipartimento interaziendale regionale oncoematologico dell'Azienda ligure sanitaria (Alisa) Paolo Pronzato alla presentazione del bilancio dell'iniziativa 'Ottobre rosa -mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno'. "Nei prossimi decenni dobbiamo prepararci a fronteggiare una pandemia di cancro perché la popolazione invecchia - spiega Pronzato - Nel 2010 i casi di tumore al seno registrati in Italia erano circa 40 mila, nel 2020 sono aumentati a circa 50 mila, ma la mortalità è in costante decremento".

"Con le iniziative del mese rosa abbiamo voluto offrire alla popolazione, in sinergia con Lilt Genova, contenuti utili per imparare a prendersi cura della propria salute - evidenzia l'assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola - Nel ponente ligure grazie alla collaborazione tra Asl 1 e Lilt Imperia e Sanremo sono stati organizzati punti di informazione e sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno e sullo screening mammografico. La Liguria è stata la prima regione in Italia ad aver attivato una rete di breast unit, centri specializzati per la prevenzione, la diagnosi e la cura del tumore al seno".

"La prevenzione del tumore al seno in Liguria ha raggiunto la stagione della consapevolezza - commenta il presidente della Lilt Genova Paolo Sala - Consapevolezza sugli screening, sui nuovi strumenti diagnostici e terapeutici, sull'assistenza psicologica delle pazienti e delle famiglie, sull'estetica oncologica, sulla genetica, sulla multidisciplinarietà, sulla presa in carico della paziente". Domani sera una cena di gala benefica all'istituto Marco Polo di Genova festeggerà i cento anni della Lilt. (ANSA).