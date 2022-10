Carabinieri "fungaioli" trovano 1,5 kg di droga nel bosco

(ANSA) - SARZANA, 26 OTT - Per riuscire ad individuare la droga nascosta in un bosco, si sono travestiti da fungaioli attendendo che il sospetto spacciatore si facesse vivo. Così i carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Sarzana hanno arrestato un 23enne di Luni. Il giovane era da qualche tempo tenuto sotto osservazione dai militari, che lo avevano notato impegnato in un andirivieni continuo da un bosco sulle colline al confine tra Liguria e Toscana.

Dopo un'indagine durata alcuni giorni sono riusciti a circoscrivere l'area dove presumibilmente il ragazzo conservava delle sostanze stupefacenti. Si sono dunque vestiti come normali escursionisti, come tanti se ne vedono in questo periodo dell'anno nascondendosi poi dietro ad alcuni alberi. Hanno atteso di vederlo arrivare per poi avvicinarlo mentre nascondeva 1,6 chilogrammi di hashish nel terreno. Il giovane si trova ora in custodia nel carcere della Spezia in attesa di convalida della misura. Secondo i carabinieri, l'hashish avrebbe fruttato sul mercato della Val di Magra circa 15 mila euro. (ANSA).