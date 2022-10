Calcio: Genoa punta su donne, Marta Carissimi nuova ds

Il Genoa, oltre che al ritorno in serie A, punto molto sulle donne. Marta Carissimi, ex giocatrice di Fiorentina, Inter e Milan e azzurra con 56 presenze, è diventata la nuova responsabile dell'area tecnica della squadra femminile.

"Sono molto felice di questa nuova avventura. Ringrazio il direttore Ottolini e tutta la società per la grande opportunità nel club più antico d'Italia, un club che ha iniziato da poco un percorso di crescita con la sezione femminile e insieme al quale sarà bello poter scrivere pagine di storia. Iniziamo subito, c'è tanto da fare e da costruire".

"Siamo molto contenti di poter avere Marta con noi . ha aggiunto Marco Ottolini, ds della prima squadra maschile-. La Società ha grande volontà di strutturare al meglio il Club e di valorizzare la sezione femminile e pensiamo che la sua professionalità e la sua conoscenza possano aiutarci moltissimo per migliorare nel presente e proiettarci nel futuro". (ANSA).