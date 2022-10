Anziano scomparso nei boschi ritrovato morto dopo due giorni

Un uomo di 80 anni, Luigi Ottonello, che era scomparso nei boschi due giorni fa, è stato trovato morto in un'area boschiva di via Mogadiscio, nel quartiere di Sant'Eusebio sulle alture di Genova. L'anziano non aveva dato più notizie di sè da domenica scorsa e dopo l'allarme dei familiari erano iniziate le ricerche. I vigili del fuoco e il soccorso alpino lo hanno cercato nei boschi a lungo senza esito. Stamani il ritrovamento del corpo. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per scoprire le cause del decesso.

(ANSA).