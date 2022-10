All'Iit ferie forzate per risparmio energetico, proteste

(ANSA) - GENOVA, 26 OTT - C'è anche il problema delle ferie forzate per arrivare a un risparmio energito tra le motivazioni che hanno portato allo stato di agitazione dei lavoratori tecnici e amministrativi dell'Istituto italiano di tecnologia, circa 600 su un totale di quasi 2000, che chiedono l'applicazione di un contratto nazionale di riferimento. Questo ha innescato le proteste dei sindacati. "Si tratta di un provvedimento altamente impattante sulla vita dei dipendenti e sul quale non vi è stato alcun confronto sindacale. Noi non contestiamo questo tipo di misura - spiega Stefano Boero, responsabile per Iit di Flo Cgil - succede anche in altre aziende, ma la modalità con la quale viene applicata. Il problema è che abbiamo un modello contrattuale che fa sì che le decisioni aziendali vengano prese unilateralmente dall'azienda costringendo i lavoratori a prendere ferie forzate con poco preavviso senza nessuna misura di possibile compensazione o di misure alternative come lo Smart working o il telelavoro".

