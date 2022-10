Zanne d'elefante a rischio estinzione sequestrate a Alassio

(ANSA) - GENOVA, 25 OTT - Due zanne d'elefante, appartenente alla specie in via d'estinzione Loxodonta africana, sequestrate in un immobile di Alassio sono state consegnate stamani dai Carabinieri della Compagnia di Alassio al Museo Civico di Storia Naturale G. Doria di Genova. Le zanne, lunghe rispettivamente 167 e 180 cm, erano appese nel soggiorno dell'appartamento che i carabinieri, per ordine del tribunale di Savona, avevano liberato nel luglio scorso. Il detentore delle zanne è stato denunciato e le due zanne sono state sottoposte a perizia tecnica da parte del personale del Cites dei carabinieri del nucleo Forestale di Imperia che, dopo averne accertato l'autenticità, hanno effettuato complessi test genetici per risalire alla specie di appartenenza, identificandola con maggiore probabilità in Loxodonta africana, a rischio estinzione. Sul mercato nero, le due zanne hanno un valore di oltre 100 mila euro. (ANSA).