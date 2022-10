Torna a Genova Bibliofolies dedicata a 'Il libro in viaggio'

(ANSA) - GENOVA, 25 OTT - Da domani a venerdì 28 ottobre si svolgerà la terza edizione di Bibliofolies, il grande evento on line e live organizzato dal Comune di Genova e dedicato alle biblioteche genovesi, con presentazioni di libri rari, visite guidate alle strutture, viaggi virtuali con filmati, readings con attori. Bibliofolies è una manifestazione unica nel suo genere, che sta diventando esempio e punto di riferimento per le strutture bibliotecarie di altre regioni italiane, crescendo di anno in anno nei contenuti e nella partecipazione.

Questa terza edizione, che ha per tema 'Il libro in viaggio', coinvolge le biblioteche Berio, De Amicis, Benzi, Brocchi e Gallino, nelle cui sedi verranno allestite mostre librarie e organizzati eventi. Inoltre, durante le giornate di Bibliofolies sarà possibile effettuare visite guidate nelle biblioteche interessate, prenotandosi ai numeri indicati sui siti di riferimento. I programma dell'evento è disponibile sui siti bibliotechedigenova.it e visitgenoa.it. (ANSA).