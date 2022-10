Parte laboratorio galleggiante Zefiro studia salute Mediterraneo

(ANSA) - SANREMO, 25 OTT - E' partito da Sanremo il progetto Zefiro Sea Lab, un laboratorio galleggiante per monitorare lo stato di salute del Mediterraneo. Grazie a una barca a vela, il laboratorio effettuerà uno screening, nel triangolo compreso tra Capo Corso, l'isola di Capraia e Montecarlo. "Il progetto - ha spiegato la referente di Zefiro Sea Lab Federica Masnata - conta su un team di tecnici di laboratorio, ingegneri e chimici che faranno i campionamenti delle acque e raccoglieranno rifiuti". Per i campionamenti saranno utilizzati droni aerei e subacquei. "Si stima che la plastica accumulata nel Mediterraneo sia pari a 1 milione e 178 mila tonnellate - ha aggiunto Fabrizio Zandonatti, co-ideatore del progetto -. Una cifra allarmante che ci spinge a pensare che il problema andrebbe risolto a monte, ad esempio limitando drasticamente la produzione di plastica".

Il progetto conta sulla collaborazione del Politecnico di Torino e in particolare del Dipartimento di ingegneria dell'ambiente del territorio e delle infrastrutture che metterà a disposizione di Zefiro la strumentazione scientifica per svolgere misure di monitoraggio. (ANSA).