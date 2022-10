Liguria, 100 euro ora per straordinari a medici pronto soccorso

(ANSA) - GENOVA, 25 OTT - Il Consiglio regionale della Liguria ha votato un ordine del giorno proposto dalla Lega per portatrice la tariffa oraria per prestazioni aggiuntive, al di fuori dell'orario di lavoro, dei medici di pronto soccorso a 100 euro. Ciò è contenuto nel disegno di legge 134 definito 'omnibus. E' un modo per cercare di incentivare i medici a scegliere di lavorare nei pronto soccorso dove c'è carenza in tutti gli ospedali italiani. "Rendiamo più appetibile il lavoro dei medici in attività presso i pronto soccorso liguri, professionisti che quotidianamente affrontano un lavoro molto impegnativo e particolarmente stressante. In questo modo cerchiamo anche di ovviare alla carenza di questi specialisti, che riguarda non solo la Liguria ma tutto il territorio nazionale", ha commentato il presidente Giovanni Toti. "Con questa misura - aggiunge l'assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola - si incentiva il lavoro degli specialisti in medicina d'urgenza, ma anche degli equipollenti che operano nei pronto soccorso come pneumologi, internisti, immunologi, geriatri e i medici dipendenti del 118. Si tratta di categorie carenti e non disponibili sul mercato, oggi e per i prossimi anni". Gratarola ha parlato anche della situazione degli infermieri. "Diversa è la loro situazione: mentre non c'è alcuna graduatoria per i medici della medicina d'urgenza, per il personale infermieristico, grazie al recente concorso, c'è una graduatoria che conta più di 2 mila profili. Si tratta di portare avanti una revisione delle necessità che le varie Asl potranno evidenziare per poi eventualmente scorrere la graduatoria".

Ma per l'opposizione questo non basta "Non è sufficiente - dicono Luca Garibaldi e Enrico Ioculano del Pd - Avevamo proposto incentivi da estendere anche agli infermieri e alla rete dell'emergenze, come tutti coloro che operano con il 118.

La giunta non ha avuto coraggio. Era necessario prevedere almeno 130 euro lordi e prevedere il raddoppio dei compensi per il personale infermieristico e dei convenzionati 118. Dobbiamo smettere di acquistare servizi da cooperative di medici strapagati". Nonostante questo il documento è stato approvato all'unanimità. (ANSA).